Vierter Leopardennachwuchs im Tierpark Gotha

Mittlerweile kann man die zwei Leopardenjungen im Tierpark nicht nur mit ihren unzähligen Punkten erkennen, sondern auch durch die eisblauen Augen, mit denen sie neugierig aus ihrer Wurfbox blicken. Darin haben sie sich in den Wochen seit ihrer Geburt Ende September aufgehalten. Seither entwickeln sie sich gut, heißt es aus dem Tierpark.

Im Tierpark Gotha lebt ein Paar Nordchinesischer Leoparden. Ihrem Namen entsprechend lebt die Art in freier Natur in asiatischen Wäldern, etwa am Ufer des Flusses Amur in China und Russland. Vielerorts sind Leoparden jedoch bereits ausgestorben. Auch in Zoos und Tierparks gibt es nicht oft Nordchinesische Leoparden.

Umso erfreulicher ist die Zwillingsgeburt in Gotha für den Erhalt der bedrohten Art. Die zwei Leopardenkinder sind bereits der vierte erfolgreiche Wurf der jungen Leopardeneltern in Gotha. Der Tierpark leiste damit seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung der bedrohten Tiere, betont der Parkbetreiber, die Kultourstadt Gotha.

Am 12. November erhielten die jungen Leoparden ihre erste Impfung und den Mikrochip, der sie nun mit einer einmaligen Identifikationsnummer kennzeichnet. Bis zu ihrer zweiten Impfung etwa vier Wochen später verbleiben die Leopardenzwillinge weiterhin in ihren Innenboxen. Etwa drei Monate lang werden sie gesäugt. Danach sind sie ausreichend geschützt, um bei angemessenen Wetterbedingungen erstmals die Außenanlage zu erkunden.

Kalte Temperaturen sollten zumindest die erwachsenen Tiere nicht stören, denn in ihrer Heimat kann es empfindlich kalt werden. Vor der Kälte schützt das Fell, das länger und dichter ist, als das der Leoparden, die in südlicheren Regionen leben.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 15.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier, für Kinder drei Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, für jedes weitere Kind einen Euro.