Volle Regale und ein Zubrot

Wer jetzt die Mittel des täglichen Bedarfs einkaufen geht, sollte neben Geld und Einkaufskorb/-Tasche auch Geduld und Verständnis mitbringen.

Geduld, um sich an die ansonsten schon fast in Vergessenheit geratenen Schlangen anzustellen. Verständnis für die, die dafür sorgen, dass die Einkaufskörbe immer voll sind.

Ob Sie’s glauben oder nicht, heute Morgen lag auch wieder Toilettenpapier im Regal. Gut, beim Mehl sah es etwas mau aus. Aber sicherlich stehen morgen schon wieder volle Tüten in den Regalen. Damit die immer wieder gut bestückt sind, der Einkauf ordentlich verläuft, dafür sorgen etwa 2600 Beschäftigte im Kreis Gotha, die laut Arbeitsagentur in der hiesigen Lebensmittelindustrie arbeiten.

Während andere wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit sind oder zu Hause bleiben müssen, leisten sie Überstunden und Extra-Schichten, damit Essen und Trinken nicht knapp werden. Darauf weist Jens Löbel, Regionalgeschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hin. Nicht zu vergessen: die Frauen und Männer in Märkten und an Kassen. Mit Applaus oder Ständchen als Dankeschön, dass sie den Laden am Laufen halten, ist es nicht getan. Noch besser wäre mehr in der Lohntüte.