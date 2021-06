Vom Reden und Zuhören

Hansjürgen Dehne ist Pfarrer in Siebleben des evangelischen Kirchenkreises in Gotha.

Pfarrer Hansjürgen Dehne aus Gotha spricht über das Reden und Zuhören und über die Freiheit, seine Meinung zu äußern.

Darf ich alles sagen? Für einen Moment ist es mucksmäuschenstill im Klassenraum. Ein ganz seltener Moment. Doch dann geht es los: „Nie im Leben!“, ruft jemand: „Man darf doch niemanden beleidigen.“ „Wenn mich jemand ärgert“, erwidert ein anderer, „dann wehre ich mich. Ich lass’ mir doch nicht alles gefallen!“

Es wird eine lebhafte Diskussion zur Meinungsfreiheit. Immer mehr Schülerinnen und Schüler melden sich zu Wort. Erfahrungen werden ausgetauscht und Meinungen vertreten. Und niemand fragt, wann endlich Pause ist… So ein Gespräch wäre in meiner DDR-Schulzeit nicht einmal in der 12. Klasse vorstellbar gewesen. Heute ist es möglich, weil wir in einer Demokratie leben, in der die Meinungsfreiheit ein hohes Gut darstellt. Darüber bin ich sehr froh!

Ich sehe die Meinungsfreiheit in unserem Land nicht als gefährdet an – und ich möchte von denjenigen hören, die das anders sehen.

Ich möchte von ihren Erfahrungen hören. Denn ich habe weder die Weisheit mit Löffeln gefressen noch die Wahrheit für mich gepachtet.

Verstanden werden… Wer wünscht sich das nicht! In Ruhe eine Situation beschreiben, ein Gefühl zum Ausdruck bringen, ein Bedürfnis zur Sprache bringen, eine Bitte äußern können – und dafür Gehör finden, ohne postwendend untergebuttert oder in die eine oder andere Ecke gestellt zu werden.

…und verstehen wollen! Sich der Anderen, dem Anderen zuwenden und ihr und ihm aufmerksam zuzuhören. Miteinander ins Gespräch kommen und bleiben, und zwar auf gleicher Augen-, Mund- und Ohrenhöhe. Sich um die Wiederaufnahme von Gesprächsprozessen bemühen, wo Kommunikation abgebrochen ist und Mauern des Schweigens entstanden sind. Behutsam neu aufeinander zugehen und immer im Herzen behalten, dass wir alle von Gott geliebte Menschen mit einer unantastbaren würde sind. Was für ein Segen, wenn das geschieht!