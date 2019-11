Vom „Theo“-Lied bis zu „Pink Panther“

Eine schlichte Melodie ertönt in der Blasiuskirche Friedrichroda auf Glockenspiel. Melodikas und Akkordeons stimmen in das „Theo“-Lied mit ein. Weitere „Quetschkommoden“ kommen. Akkordeonklang erfüllt den Kirchenraum. Die Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendorchesters der Musikschule Fröhlich zeigen, wie das Ensemble vor 25 Jahren mit „Theo“ entstanden und gewachsen ist. Sie geben zum Jubiläum ein Festkonzert.

„Einzeln sind wir Töne, gemeinsam sind wir Musik“, so haben die jungen Musikanten um Leiterin Cordula Bischof ihr Festkonzert überschrieben. Sie bieten den Zuhörern in der voll besetzten Kirche einen Orchesterquerschnitt von dessen Anfängen bis heute.

Musik und Anekdoten aus 25 Jahren Orchestergeschichte, von „Fluch der Karibik“ bis „Pink Panther“, verdeutlichen dessen beeindruckende Entwicklung. Bilder aus dessen Geschichte, auf eine Leinwand im Altarraum projiziert, illustrieren das anschaulich. Längst wagen sich das Orchester und seine Chefin an eigene Arrangements. Sie setzen Klanghölzer und Trommeln zur rhythmischen Untermalung ein, um den Akkordeonklang aufzulockern.

In den 25 Jahren ist das Kinder- und Jugendorchester der Musikschule Fröhlich eine feste Größe in der Region geworden. Auftritte zu Festen und Feiern haben dazu beigetragen, ob zum Weihnachtsmarkt in Ernstroda oder bei Auftritten im Kurpark Friedrichroda. Mit Enthusiasmus hält Cordula Bischof junge Kinder und Jugendliche bei der Stange. So ist das Ensemble gewachsen.

Inzwischen sei die Kirche in Ernstroda, dem angestammten Auftrittsort des Orchesters, zu klein geworden. „Die Kirche dort ist leider nicht zum Ausziehen und Anbauen“, bedauert die Leiterin. Umso mehr freue es sie, dass sich die Fans, darunter Eltern und Großeltern der jungen Musikanten, auch nach Friedrichroda aufgemacht haben, um es zu hören.

Cordula Bischof ist die Frau der ersten Stunde beim Orchester. Als die Musikschule Fröhlich nach der Wende Filialen auch in Thüringen gründete, erfuhr sie davon aus einem Zeitungsartikel: Musiklehrer gesucht. Sie meldete sich und gründete ein Franchise-Unternehmen. „Ich habe mit nichts angefangen.“ Sprich: ohne Schüler. Jetzt sind es über einhundert – vom Vorschulkind bis zum Senior.

In den Anfangsjahren habe sie vor allem im Raum Gotha Instrumentalunterricht gegeben. Als Klaus Schmutzler, der in und um Friedrichroda für Fröhlich in Sachen Musik aktiv war, in den Ruhestand ging und sein Engagement aufs Druckluft-Orchester konzentrierte, habe sich ihre Arbeit auch auf Friedrichroda, Ernstroda, Georgenthal verlagert.

Längst ist das Kinder- und Jugendorchester ein Aushängeschild der Musikschule. Von Beginn an spielt Nadine Ziezold im Orchester mit. Das sei schon etwas Besonders, betont die Bischof. Zahlreich junge Leute, die einmal mit dem Akkordeonspiel angefangen haben, halten bis zum Studium oder die Lehre die Treue. Auch danach unterstütze mancher noch das Orchester. Gelernt ist eben gelernt.

Cordula Bischof bemerkt aber auch, wie die eigenen Ansprüche und an das Orchester gestiegen sind. „Die Leiter geht immer weiter nach oben.“ Das Festkonzert verdeutlichte das eindrücklich.