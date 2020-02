Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Friedrichroda. Ein Waldarbeiter ist bei Friedrichroda von einem herabfallenden Ast schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Von Ast getroffen: Hubschrauber bringt Waldarbeiter in Klinik

Ein Waldarbeiter ist am Dienstagmittag in einem Waldgebiet bei Friedrichroda an der Marienglashöhle von einem Ast getroffen worden und wurde dabei schwerst verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Ast dem 55-Jährigen, der einen Helm trug, auf den Kopf gefallen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln zu dem Unfall.