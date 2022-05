Von Fahrbahn abgekommen - Mann fährt in Ohrdruf auf Kreisverkehr

Ohrdruf. Ein 53-Jähriger ist in Ohrdruf plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Kreisverkehr aufgefahren. Feuerwehr und Krankenwagen waren im Einsatz.

Am Montag, gegen 04.10 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Suhler Straße in Ohrdruf gemeldet. Ein 53-jähriger Fahrer war in Richtung B88 unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und auf einen Kreisverkehr fuhr.

Dadurch entstand laut Polizei Totalschaden am Fahrzeug, der Sachschaden am Kreisverkehr wird auf ungefähr 100 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen und die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und sein Auto musste abgeschleppt werden.

