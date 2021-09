Von Kunstraub bis Mord im Gothaer Land

Waltershausen. Mirko Krüger liest aus „Tatort Gotha und Gothaer Land“ im Gleisdreieck Waltershausen. Er berichtet von falschen Prinzen und angeblichen Hexen.

Zu der Lesung „Tatort Gotha und Gothaer Land“ lädt Journalist und Autor Mirko Krüger am Donnerstag, 23. September, 19 Uhr, in das Freizeitzentrum Gleisdreieck in Waltershausen ein. Er stellt die fünfte Auskopplung seiner Serie über historische Kriminalfälle vor. Der Inhalt des Buches reicht weit über den aufsehenerregenden Kunstraub aus Schloss Friedenstein von 1979 hinaus.

Gotha mag eine Stadt mit vergleichsweise geringer Kriminalität sein. Doch hier trieb einst ein falscher Prinz sein Unwesen. Auch der bekannteste Mordfall der DDR, der Kreuzworträtselmord von Halle, berührt die Region unmittelbar. Nicht zuletzt soll Deutschlands gefährlichster Massenmörder in Stadt und Landkreis zugeschlagen haben. Auch die Verfolgung angeblicher Hexen aus der Region betrachtet Mirko Krüger in dem Pitaval, einer Aufarbeitung historischer Kriminalfälle, näher.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Plätze können per E-Mail unter gleisdreieck@msb-komm.de reserviert werden.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.