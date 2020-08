Im Amtsgericht in Gotha ist der Fall um angebliche gestohlene Reitutensilien verhandelt worden (Archiv-Foto).

Vor Gericht in Gotha: Die Scherben einer Freundschaft

Anfangs stand die Absicht zu helfen, am Ende liegt eine langjährige Freundschaft in Scherben, von denen sich keiner mehr vorstellen kann, dass sie zu kitten sind. Den Beginn dieser unerfreulichen Geschichte markiert der Umzug der 34-jährigen Angeklagten in eine neue Wohnung. Damit verknüpft die junge Frau nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch die Hoffnung auf Erfüllung eines Traumes.