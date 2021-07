Vorfahrtsberechtigter Mopedfahrer bei Kollision mit Auto in Gotha verletzt

Gotha In Gotha ist ein 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden.

Am Donnerstag ist es kurz nach 17.30 Uhr im Einmündungsbereich Salzitterstraße/Mönchallee in Gotha zur Kollision zweier Fahrzeuge gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der Salzgitterstraße und beabsichtigte in Richtung Innenstadt zu fahren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped des Vorfahrtsberechtigten. Der 17-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

