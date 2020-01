Lesekompetenzen sollten schon von Kindesbeinen an gefördert werden.

Vorlesewettbewerb im Kreis Gotha

Der Kreisausscheid Südkreis des 61. Vorlesewettbewerbes des Deutschen Buchhandels findet am 18. Februar ab 15 Uhr in der Feuerwache Friedrichroda statt, teilt Monika Siede von der Stadtverwaltung mit. An dem bundesweiten Wettbewerb beteiligen sich über 7000 Schulen. Beim Südkreisausscheid sind Schulen aus Friedrichroda, Mechterstädt, Tambach-Dietharz, Bad Tabarz, Ohrdruf, Neudietendorf und Crawinkel dabei.

Mehr Infos: www.vorlesewettbewerb.de