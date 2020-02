Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorträge zum Kriegsende in der Gothaer Region vor 75 Jahren

Zwei Vorträge, der eine am 20. März, 19 bis 21 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche St. Blasius in Friedrichroda, und der andere am 11. Mai ab 17.30 Uhr im Bürgersaal des Gothaer Rathauses, haben das Kriegsende in Mitteldeutschland im Jahr 1945 zum Thema.

Der Militärhistoriker Jürgen Möller aus Nürnberg, Autor eines 400 Seiten starken illustrierten Buchs mit dem Titel „Der Kampf um die Thüringer Pforte“ hält die Vorträge jeweils mit besonderem Blick auf die Situation in Friedrichroda und Gotha. Der Eintritt für beide Vorträge ist unentgeltlich.

Ende März 1945 erreicht die Offensive der 3rd US Army die hessisch-thüringische Landesgrenze entlang der Werra beiderseits von Eisenach. Nach dem Überschreiten der Werra am 2. April 1945 sichern die Truppen innerhalb von vier Tagen die Linie Mühlhausen – Langensalza – Gotha – Oberhof – Suhl und schaffen so die Voraussetzung für den letzten Stoß zur alliierten Haltelinie an Elbe und Mulde.

Das Buch betrachte die Eroberung der Brückenköpfe über die Werra im Abschnitt Eisenach – Vacha – Bad Salzungen – Breitungen durch das XII. US-Corps der 3rd US Army und die erste Phase des Vorstoßes in Thüringen bis in den Raum Gotha – Brotterode. Anschließend widme es sich der Einführung des US-Corps in die Front und den Kämpfen um Gotha, Eisenach sowie beiderseits des Kammes des nordwestlichen Thüringer Waldes von der Hohen Sonne bei Eisenach bis Oberhof bis zum 6. April 1945. So stellt der Verlag Rockstuhl aus Bad Langensalza das Buch vor.

Es ist der 12. Band der Dokumentationsreihe und erscheint anlässlich des 75. Jahrestages der Besetzung von Gotha und Eisenach. In Friedrichroda eröffnet unweit des Gemeindehauses im Heimatmuseum in der Reinhardsbrunner Straße 6, 19 Uhr, die Sonderausstellung „Die letzten Kriegstage in Friedrichroda und Umgebung – Besetzung der Amerikaner in Friedrichroda“.