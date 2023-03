Vortrag über die letzten Kriegstage in Friedrichroda

Friedrichroda. Militärhistoriker Jürgen Möller und Kabarettist Ulf Annel stellen im Kur- und Lesecafé Friedrichroda ihre Bücher vor

Zu einem Geschichtsvortrag wird der Militärhistoriker Jürgen Möller am Freitag, 17. März, 20 Uhr in Friedrichroda im Kur- und Lesecafé, Kirchgasse, erwartet. Mit Videos und Bildern werde Möller von den letzten Kämpfen des Zweiten Weltkrieges im Thüringer Wald und Friedrichroda berichteten, kündigt die Kurverwaltung an. Der Militärhistoriker, der sich seit vielen Jahren im Rahmen einer Buchreihe mit dem Kriegsende 1945 in Mitteldeutschland beschäftige, werde näher auf die bewegenden Ereignisse dieser Tage am Beispiel von Friedrichroda eingehen.

Bei einem Bombenangriff der US-Luftflotte am 6. Februar 1945 auf Friedrichroda starben 135 Frauen, Männer, Kinder, etliche Häuser wurden zerstört. Am 1. April 1945 erreichte die amerikanische Armee unter General Patton die Thüringer Landesgrenze an der Werra bei Eisenach. Zwei Tage später standen amerikanische Panzer vor Gotha und am Rennsteig bei Oberhof. An wenigen Stellen leisten kleinere Verbände hartnäckigen Widerstand, so auch im Raum Friedrichroda. Am 7. und 8. April 1945 flog nach Beschuss der Amerikaner das Kurhaus in Friedrichroda in die Luft. Weitere 40 Menschen kamen dabei ums Leben.

Der Vortag beginnt 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Kur- und Lesecafé unter Telefon: 03623 / 201226 für zehn Euro pro Person, an der Abendkasse kostet die Karte zwölf Euro.

In einer weiteren Autorenlesung werden Ulf Annel und Juliane Annel am Freitag, 24. März ebenfalls im Kur- und Lesecafé ihre neuen Bücher „111 Orte in und um Gotha, die man gesehen haben muss“ und „111 Orte rund um die Wartburg, die man gesehen haben muss“ vorstellen.