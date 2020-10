Nahe Georgenthal wurden am Samstag 9000 Bäume gepflanzt und Arbeiten zu ihrem Schutz verrichtet.

3320 Weißtannen, Douglasien, Roteichen und Bergahorn – allein 1600 davon in einem der Gemeinde Drei Gleichen gehörenden Gebiet auf einer Kahlschlags-Fläche am Hüttenweg, haben gut 80 Freiwillige am Samstag im Wald der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Totenkopf-Vitzerod gepflanzt. Das teilt FBG-Vorsitzender Uwe Szpöt mit.