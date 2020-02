Waltershäuser begleitete Kanzlerin

Seit wenigen Tagen ist Dieter Ortmann wieder zurück und noch immer sind die Eindrücke von der Reise mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Südafrika und Angola in ihm gegenwärtig.

Waltershäuser einziger Mitreisender aus den neuen Bundesländern

Dabei waren es im Grunde nur drei Tage. Der 5. Februar für den Hinweg mit dem Airbus A 340 Theodor Heuss, dem Flugzeug der Flugbereitschaft des Bundesministeriums für Verteidigung, das Bundespräsident, Bundeskanzler und Bundesministern zur Verfügung steht. Den 6. Februar nahmen Treffen mit Vertretern von Politik und Wirtschaft in Südafrika in Anspruch, am 7. Februar gab es noch einmal ein solches Programm in Angola.

Die Vorstellung der Delegationsteilnehmer beim südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa und beim angolanischen Präsidenten João Lourenço gehörte zum Programm, das mit mindestens sieben unterschiedlichen Treffen pro Tag eng gestrickt war. Dieter Ortmann, Geschäftsführer der „maxx solar & energie GmbH & Co. KG“ in der Eisenacher Landstraße 26 in Waltershausen, war der einzige Mitreisende aus den neuen Bundesländern. Zum Wirtschaftsteil der Delegation zählten sonst Vertreter von Unternehmen mit Milliarden Umsatz, darunter von Dax-Konzernen.

Online-Lernprogramm für Photovoltaik

Ortmann ist den afrikanischen Kontinent betreffend kein Neuling. Seit 2012 ist sein Unternehmen, das im September 2018 sein 10-jähriges Bestehen feierte, in Südafrika aktiv. Das war wohl ein Grund, ihn zu der Reise einzuladen. Seine Fachleute werden konsultiert, wenn es um Projekte und Weiterbildung geht. Letzteres nennt Ortmann sogar den Schwerpunkt.

Er will die „Maxxakademie“, ein Online-Lernprogramm, weiterentwickeln. Sie hat bereits mehr als 2500 Kursteilnehmer in Südafrika, Lesotho, Namibia, Simbabwe, Sambia, Tansania, Mosambique, Togo und Ägypten geschult. Zur Zeit wird gemeinsam mit einem Erfurter Digitalunternehmen eine Smartphone-Applikation entwickelt, mit der die Anwender den Standort von Photovoltaik-Modulen an und in Gebäuden darstellen können und der komplette Montageablauf anschaulich präsentiert abgerufen werden kann. Das besondere dabei: Die Handy-Anwendung kommt mit einem geringen Datenvolumen aus. In Afrika ein wichtiger Aspekt.

Strom in Afrika teure Mangelware

Ortmanns Firma setzte in Afrika schon viele konkrete Projekte um. Strom sei dort Mangelware, die Länder haben schlecht ausgebaute Stromnetze und marode Kraftwerke. Zudem sei er teuer und werde vorrangig aus Kohle und Gas, aber auch aus Diesel generiert, weist die Firma auf ihrer Homepage hin. Hier helfen die Thüringer mit ihrer Ausgründung in Südafrika.

Die politischen Ereignisse in Thüringen hätten die Reise allerdings auch ein Stück weit überschattet, gibt Ortmann seinen Eindruck wieder. Trotzdem habe die Reise viel gebracht. Es gebe in Afrika eine große Wertschätzung für die deutsche Industrie, aber auch viel Nachholbedarf und es wurden erste Ansätze für gemeinsame Projekte entwickelt. Sorgen macht er sich eher um die Entwicklung in Deutschland. Zwar bleiben Privatkunden und das Kleingewerbe infolge hoher Strompreise interessiert, auch weil ein großer Teil des alternativ erzeugten Stromes in den Eigenverbrauch geht, doch wie es mit Projekten im industriellen Bereich weitergeht, ist ungewiss. In Kürze wird eine Obergrenze des geförderten Ausbaus erreicht.