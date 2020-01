Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waltershausen: Ideen für mehr Leben in der Innenstadt

Was tun, um die Menschen wieder in die Geschäfte in den Kleinstädten zu bringen? Das war auch am Donnerstagabend im nur noch selten und nur für Veranstaltungen geöffneten Waldhaus in der Zeughausgasse in Waltershausen das Thema. Um das zu besprechen, hatte Christian Döbel Unternehmer, Händler und andere Interessierte eingeladen. Döbel ist der Kreisvorsitzende der Liberalen im Landkreis Gotha, Mitglied des Kreistages und des Waltershäuser Stadtrates und hat 2019 erstmals ein „Heimatshoppen“ nach Waltershausen geholt.

Die Aktion, an der im vergangenen Jahr 25 Einzelhändler teilnahmen, wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) nach erfolgreicher Bewerbung der jeweiligen Stadt oder Region umfangreich werblich unterstützt. Auch im nächsten Jahr soll es in Waltershausen vor allem in der Innenstadt wieder ein Heimatshoppen geben, das Einkaufen mit kulturellen Angeboten verbindet. Die Händler aus verschiedenen Branchen vom Tierfutter-Angebot über Kurzwaren und Bekleidung bis zum Optiker diskutierten neue Ideen, den Besuch der Waltershäuser Innenstadt attraktiv zu machen, auch wenn ein Termin für das Heimatshoppen 2020 noch nicht feststeht, denn erst muss die Bewerbung erfolgreich sein. Doch der von Döbel moderierte Abend ging weit darüber hinaus. Tobias Kallinich, Geschäftsführer einer bekannten Erfurter Werbeagentur, stellte die Handy-Anwendung (App) „Smartplatz“ vor, die noch in der Entwicklung ist, aber doch schon viele Anwender hat. Über eine E.-Mail-Adresse, die nicht den Klarnamen des Nutzers freigeben muss, und ein Passwort geschieht die Anmeldung. In der App stellen sich Anbieter vom traditionellen Ladengeschäft über Gastronomie, Dienstleistung verschiedenster Art bis zu Aktivitäten vom geführten Rundgang bis zum Malzirkel vor. Über die, wenn gewünscht anonyme, E-Mail-Adresse entsteht allmählich ein Profil des Nutzers. Lokal verfügbare Angebote werden ihm dann über die App angeboten, gerade wenn er in der Nähe ist. Serverstandort ist Erfurt. Entwickelt wurde die Anwendung von einem Berliner Start-up, an dem Kallinich beteiligt ist. Außerdem informierten Anka Wolf und Jörn Fröbel über weitere Angebote der IHK.