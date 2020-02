Waltershausen investiert kräftig im Emsetal

Zum dritten Mal hat der Stadtrat Waltershausen einen Doppelhaushalt verabschiedet. Das Zahlenwerk gilt für die Jahre 2020 und 2021. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU). „Man kann einfach besser planen.“ Denn oft kämen Fördermittel-Bewilligungen erst im Herbst, „und dann können wir sofort ausschreiben und zeitig im Folgejahr mit dem Vorhaben beginnen.“

Investitionen in Straßen und Beleuchtung

Das Haushaltsvolumen umfasst 2020 und 2021 insgesamt rund 19 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt sind 4,9 Millionen Euro in diesem und 5,5 Millionen Euro im nächsten Jahr vorgesehen. „Mehr als die Hälfte dieses Geldes wird in unsere Ortsteile im Emsetal fließen“, so Brychcy, „dort ist der Investitionsstau immer noch groß.“

So werde es in Winterstein mit der Sanierung von Liebensteiner Straße und Thielberg weitergehen. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung müsse ebenfalls fortgesetzt werden. Das passiere aber auch in Waltershausen, zum Beispiel in der Daniel-Kestner-Straße.

Kindergärten und Schulen werden saniert

Ein großes Vorhaben sei im Ortsteil Schwarzhausen der Umbau der alten Schule zum Kindergarten. Brychcy: „Geplant wird dieses Jahr auf jeden Fall noch, wir hoffen, auch mit den Bauarbeiten beginnen zu können.“ Eine Million Euro 2020 und 1,2 Millionen Euro 2021 werden dafür aufgewendet – bei 90-prozentiger Förderung. Was aus dem Gebäude der jetzigen Kita in Schwarzhausen wird, stehe noch nicht fest. Es werde zum Beispiel überlegt, dort eine Krippe einzurichten.

In der Stadt Waltershausen soll die Sanierung am Oberen Waldtor weitergehen. Dafür sind 2020 im Haushalt 420.000 Euro vorgesehen, nächstes Jahr dann 1,3 Millionen Euro. Ausgeschrieben werden die Arbeiten voraussichtlich im Herbst 2020. „Außerdem wollen wir dieses Jahr den kleinen Stadtpark am Bahnhof sanieren und neu gestalten – von den Wegen bis zu einem Brunnen“, kündigt der Bürgermeister an. „Einige Bäume mit Pilzbefall sind bereits gefällt worden.“

Für 2021 steht die Sanierung der Fassade am Nebengebäude der Regelschule Waltershausen im Haushaltsplan. Ebenfalls nächstes Jahr sollen die Außenanlagen in der Kindertagesstätte Ibenhain fertiggestellt werden.