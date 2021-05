Waltershausen: So sparen Grundbesitzer bei Ausgleichsbeiträgen

Waltershausen. Eine Möglichkeit, wie Grundstückseigentümer bei Ausgleichsbeiträgen sparen können, stellt die Stadtverwaltung Waltershausen vor.

In Waltershausen werden Ausgleichsbeiträge erhoben, immerhin wird in der Stadt fortwährend mit öffentlichen Geldern gebaut und saniert, was den Wert von Immobilien steigert. Grundstücksbesitzer kommen nicht drumherum zahlen zu müssen, doch sie können die Kosten verringern, wenn sie früher zahlen. Wie gespart werden kann, erklärt die Stadtverwaltung Waltershausen.

Grundlage dafür, dass Ausgleichsbeiträge gefordert werden können, ist der Bodenrichtwert. Dieser wird einmal vor der Sanierung erhoben und für nach der Fertigstellung geschätzt. Die Differenz wird vom Grundstückseigentümer gefordert. Für ein Beispielgrundstück am Denkmalplatz in Waltershausen ergeben sich so sechs Euro pro Quadratmeter Unterschied.

Bei einer Grundstücksgröße von 240 Quadratmetern entstehen so 1440 Euro an Ausgleichsbeiträgen. Werden die Beiträge früher abgelöst, müssen mit einer Abzinsung von drei Prozent nur noch 1242,14 Euro gezahlt werden. Fast 200 Euro werden gespart.

Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) wirbt für die sogenannte Diskontierung. Grundsätzlich werden Ausgleichsbeiträge am Ende einer Sanierung fällig. Sie werden dann entsprechend einer Förderquote an Bund und Land gezahlt. Indem eine Ausgleichssumme früher abgelöst wird, fließe das Geld jedoch an die Stadt, die es wieder vor Ort in Baumaßnahmen investieren könne.

Nachfordern kann die Stadt nichts. Das Verfahren sorge auch für größere finanzielle Planungssicherheit für Grundstückseigentümer. In vielen Fällen ergeben sich auch Steuervorteile.

Die Ausgleichsbeiträge variieren je nach Stadtgebiet von beispielsweise 3 Euro pro Quadratmeter in der Umgebung von Schloss Tenneberg zu 9 Euro im Stadtkern rund um den Markt. Je nach Bebauungsart sind die Areale verschieden eingestuft.

Wie viel sich durch Sanierungen in Waltershausen getan habe, spiegelten derzeit Beiträge im Amtsblatt wider, sagt Bürgermeister Brychcy und verweist auf eine Serie zu 30 Jahren Stadtsanierung.