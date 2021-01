Waltershausen: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Waltershausen. Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag in Waltershausen einen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

Bei einer Verkehrskontrolle in Waltershausen (Landkreis Gotha) haben Polizeibeamte am Sonntagnachmittag einen 35-jährigen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Wie es im Polizeibericht heißt, stoppten die Polizisten den Mann gegen 14.20 Uhr in der Ibenhainer Straße und führten einen Drogenvortest mit ihm durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin, im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 35-Jährigen ein.