Wegen des Wasserschadens müssen im Kindergarten-Neubau in Gotha-West Wände geöffnet und Bauteile wieder entfernt werden, darunter auch Fliesen in den Waschräumen.

Wasserschaden verzögert Kindergarten-Eröffnung in Gotha

Die Eröffnung des städtischen Kindergarten-Neubaus in Gotha-West wird sich etwa um ein halbes Jahr verschieben. Eigentlich sollten ab August die ersten Kinder betreut werden. Doch ein massiver Wasserschaden hat das weit gediehene Projekt ausgebremst. Nach Feierabend hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen am Freitag, 19. Februar, ein Schlauch von einer provisorischen Bauwasserleitung gelöst – und das Wasser war über das gesamte Wochenende ungehindert ins Gebäude geflossen, sodass nach der Entdeckung am Montagmorgen sogar die Feuerwehr Gotha beim Abpumpen helfen musste.