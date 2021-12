Weihnachten in Endlosschleife

Ralf Ehrlich erstaunt der lange Atem von Straßenmusikern

Stille Nacht, heilige Nacht... kurz vor dem zweiten Advent kann ich in diesem Jahr keine Weihnachtslieder mehr hören. Stundenlang beschallt ein singender Akkordeonspieler die Gothaer Fußgängerzone in der Marktstraße. Da helfen keine geschlossene Bürofenster, um dem unfreiwilligen Konzertbesuch zu entgehen.

„Alle Jahre wieder….“ klingt es weiter, während ich diese Zeilen zu Papier bringe. Nein, es steht mir nicht zu, über Musik oder Gesang zu urteilen. Ehrlich gesagt, kann ich es auch gar nicht. Aber den Begriff „akustische Umweltverschmutzung“ habe ich im Hinterkopf, wenn auch nach der dritten Stunde Dauerbeschallung keine Ruhe ist.

„Oh Tannenbaum“ kommt als nächstes in dieser Endlosschleife. Zumindest in einem Punkt verdient der Musiker meinen Respekt: Es gehört viel warme Kleidung und Übung dazu, um bei der Kälte draußen stundenlang rumzusitzen und auch noch pausenlos zu singen. „Kling, Glöckchen, Klingelingeling...“ folgt und ich denke an Donnerstag.

Da hatte es ein Paar fast den ganzen Tag auf dem Neumarkt ausgehalten. Sie am Flügel, er mit der Trompete. Die Beiden haben ein Durchhaltevermögen wie ein Tiefbauer im Winter. Nur dass Letzterer hart körperlich arbeitet und sich allein dadurch etwas warm halten kann.