Das Café des Gothaer Mehrgenerationenhauses (MGH) verwandelt sich vom 4. bis zum 17. Dezember in ein Weihnachtslädchen, informiert der Trägerverein „Lebensart“. Die Mannschaft des Hauses werde Produkte lokaler Künstlerinnen und Künstler zum Verkauf anbieten.

Angekündigt haben sich eine zweistellige Zahl von Künstlern aus Gotha und Umland. Zu den Angeboten gehört Kunsthandwerkliches wie Töpferware, Holzinstrumente, weihnachtlicher Schmuck und andere dekorative Unikate.

Das Weihnachtslädchen öffnet am Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr und bleibt dann in der nächsten Woche bis Donnerstag 18 Uhr geöffnet. Die MGH-Belegschaft bietet auch Wundertüten als Weihnachtsüberraschung an. Sie hat sie selbst zusammengestellt.