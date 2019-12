Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmärkte bei Sturm und Regen

Mit widrigen Wetter-Bedingungen hatten Veranstalter und Besucher von Weihnachtsmärkten am dritten Adventswochenende zu kämpfen. „Wir haben am Freitag schon aufgebaut, am Samstagmorgen waren die ersten Pavillons vom Wind zerfleddert“, sagt Andreas Umbreit vom Heimat- und Kulturverein Leina. Dennoch gab es am Samstagnachmittag rund um die Kirche des Dorfes einen stimmungsvollen Adventsmarkt, den Vereine, die Kirchgemeinde und auch Privatleute mitgestaltet haben. Steppkes aus dem Kindergarten führten ein Programm auf, und ihre Eltern verkauften selbst gebastelte Geschenke zugunsten des Kindergartens. „Es ist wichtig, dass im Dorf was los ist, deshalb engagieren sich hier auch so viele Leute“, freut es Andreas Umbreit.

In Waltershausen hat die Stadt am Wochenende die erste Burg-Weihnacht auf Schloss Tenneberg ausgerichtet. „Wenn es gut läuft, wollen wir es wieder machen, vielleicht künftig im Wechsel mit dem Weihnachtsmarkt in der Stadt“, sagt Michael Brychcy (CDU), der Bürgermeister. Auch Evelyn Jung, die Betreiberin des Schloss-Cafés, freut die Burg-Weihnacht. „Ich bin gern dabei“, sagt sie. Mit ihrer Enkelin Milena hat sie Schokoäpfel für den Markt beigesteuert. Feuerwehr bedient Pendelverkehr zum Tenneberg An anderer Stelle im Hof schmieden Alexander Polonis und Ronja Beyer aus Nienburg an der Weser mit Kindern kleine Hufeisen. Im Warmen können Lebkuchenherzen verziert werden, das haben Erzieherinnen aus dem Fröbel-Kindergarten vorbereitet. In der Schlosskapelle stimmen Besucher in Weihnachtslieder ein. Damit Gäste, die nicht so gut zu Fuß sind, zur Burg-Weihnacht kommen, wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Den bedienen Roberto Führer und Gunther Brand von der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen. Im Nachbarort Bad Tabarz lassen sich der Weihnachtsmann und seine vielen fleißigen Helfer ebenfalls nicht vom nasskalten Schmuddelwetter entmutigen. Der Förderverein für Bad Tabarz, dem viele Gewerbetreibende angehören, hat zusammen mit der Gemeinde auf dem Spindlerplatz Buden aufgebaut, Kinderkarussells und ein Unterhaltungsprogramm organisiert. Mitwirkende sind ebenfalls viele Bad Tabarzer. Die Zukunftswerkstatt versteigert gebastelte Weihnachtsbäume aus Krippe, Kindergarten und Schule zugunsten dieser Einrichtungen.