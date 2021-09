Weiteres Gemälde zurück in Gotha

Gotha. Nach 85 Jahren ist das Werk Richard Brakenburghs aus Privatbesitz zurückgekauft worden. Ein Pendant ist bis heute verschollen.

Während auf dem Bild selbst Trauer herrscht, ist die Freude über das Gemälde „Leichenbegängnis“ von Richard Brakenburgh groß. Das Werk des niederländischen Malers kehr nach 85 Jahren zurück in die Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein. Von dort war es 1936 nach Berlin verkauft worden.

Das zurückerworbene Gemälde wird Teil der Sonderausstellung „Wieder zurück in Gotha - Die verlorenen Meisterwerke“ ab 24. Oktober im Herzoglichen Museum sein. Die Stiftung Schloss Friedenstein hat es bei einer Auktion des Auktionshauses Van Ham in Köln aus deutschem Privatbesitz zurückerworben.

Das „Leichenbegängnis“ zeigt große Kunst auf kleinem Format. Richard Brakenburgh stellt darauf eine Dorfszenerie dar. Um 1680 entstanden, wird es dem goldenen Zeitalter der niederländischen Malerei zugeordnet. Der aus Haarlem stammende Künstler Brakenburgh (1650–1702) spezialisierte sich auf das in der niederländischen Malerei beliebte Thema des Bauerngenres. Es war seinerzeit in einem niederen Milieu angesiedelt und zumeist negativ konnotiert.

Ursprünglich gehörte das Bild zu einem Pendant gleichen Formats mit der Darstellung eines Kindertaufschmauses im Inneren eines Hauses. Es wurde bereits 1932 aus den Sammlungen verkauft und ist heute verschollen. „Die reizvolle Gegenüberstellung von innen und außen der genrehaft überzeichneten Lebenswelt des vermeintlich ‘einfachen Volks’ transportiert auf einer tieferen Sinnebene den Lebenszyklus von der Geburt bis zum Tod“, beschreibt die Stiftung Schloss Friedenstein das Gemälde. Neben den einfachen Freuden und der Trauer sei so auch die Vergänglichkeit des irdischen Lebens vor Augen geführt worden.

Nachweislich 1822 kam das „Leichenbegängnis“ durch Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg in die Gothaer Sammlung und hing spätestens ab 1826 in der herzoglichen Gemäldegalerie auf Schloss Friedenstein, bevor es 1879 im neugegründeten Herzoglichen Museums ausgestellt wurde. Um finanzielle Lücken der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen Stiftung für Kunst und Wissenschaft zu schließen, wurde es am 18. Februar 1936 an die Kunsthandlung Matthiesen in Berlin verkauft.

Herzstück der Sonderausstellung sind die 2019 nach dem Kunstraub von 1979 wiederaufgetauchten fünf Alten Meister. Die Schau beleuchtet zudem die wechselhafte Sammlungsgeschichte in Gotha, die im 20. Jahrhundert durch umfangreiche Verluste, aber auch durch Rückgaben geprägt war.

