Weniger Erkrankte im Landkreis Gotha

Kreis Gotha. Noch acht Patienten sind auf der Intensivstation.

Fünfzehn Patienten aus der Landkreis Gotha sind am 8. Juni stationär im Krankenhaus aufgenommen, zwei weniger als am Vortag. Unverändert acht Patienten sind auf der Intensivstation, informiert das Landratsamt. Als erkrankt gelten 126 Personen, neun weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Menschen beträgt laut Zählweise der Robert-Koch-Institutes inzwischen 9160, vier mehr als am 7. Juni. Verstorben sind 248 Patienten. Die Inzidenz sinkt auf 52,6.