Die Skulptur „Caught" (Gefangen) der Argentinischen Bildhauerin Laura Marcos, entstanden beim 21. Bildhauersymposium Meister Eckhart „Lassen und Wirken“ in Behringen, steht nun als eine Station am Meister-Eckhart-Radpilgerweg am Ortsrand von Westhausen. Nebenan wurde eine Waldschenke aufgebaut.