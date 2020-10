Wie sich Gotha in 30 Jahren verändert hat

Mit dem ungewöhnlichen Titel „Gotha. Deine Wäende“ haben die Autoren Knut Kreuch und Alexander Krünes einen Bildband veröffentlicht, der 66 Motive aus den Jahren 1989/90 aktuellen Fotos gegenüber stellt. Der Oberbürgermeister und der Stadthistoriker von Gotha haben drei Jubiläen zum Anlass genommen: 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre demokratischer Stadtrat und 30 Jahre demokratische Stadtverwaltung Gotha.

„Der Band dokumentiert so die Entwicklung Gothas in den vergangenen 30 Jahren. Neben den Fotos enthält er aber auch eine zusammenfassende Beschreibung der jüngeren Stadtgeschichte“, erläutert Alexander Krünes.

Die Autoren schlagen eine Brücke von den Tagen der Friedlichen Revolution bis ins Jahr 2020. Doch sie beginnen nicht mit dem ersten Friedensgebet in der Gothaer Schlosskirche am 1. September 1989, sondern sie zeigen auch die Vorentwicklungen, die zum Werden und Wachsen der Stadt beigetragen haben.

Lange Suche nach historischen Bildern

„Was im Jahr 775 urkundlich begann, konnte erst zur Stadt werden, weil kluges Handeln das Gemeinwesen dahin führte“, sagt Krünes. „Gothas Blüte haben in mehr als 1200 Jahren Geschichte im Wesentlichen drei Glücksfälle bestimmt: Das waren der Bau des Leinakanals unter Landgraf Balthasar von 1366 bis 1369, die Gründung des Staates Sachsen-Gotha im Jahr 1640 durch Herzog Ernst den Frommen und die Rettung der Stadt vor der Zerstörung durch Josef Ritter von Gadolla kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945.“

Die Bilder sollen zeigen, wie sich Gotha in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. „Dabei war es gar nicht so einfach, Fotos genau aus den Wendejahren zu finden. Wochenlang haben wir die Bildarchive der Stiftung Schloss Friedenstein gesichtet und viele Fotos von Bürgern erhalten“, sagt Knut Kreuch. „Die historischen Bilder aus der DDR- und Wende-Zeit verdanken wir Roland Adlich, dem Fotoarchiv Eckardt Hoffmann, Waltraut und Helfried Bellmann, Hans-Ulrich Zwetz, Wolfgang Conrad, Guntram Goldammer, Günter Kirchner, Klaus Dieter Albrecht und Roland Obst.“ Die aktuellen Fotos hat fast alle Fotograf Lutz Ebhardt aufgenommen.

So ist zu sehen, wie dem Verfall preisgegebene Gebäude heute in neuem Glanz erstrahlen – ob Winterpalais, Löfflerhaus oder das Prinzenpalais. Gezeigt wird, wie Altes Neuem gewichen ist. So steht anstelle des einstigen Bahnhofshotels eine Seniorenresidenz, und die marode Villa Madelung an der Gartenstraße machte Platz für ein modernes Kino. Interessant ist auch die Gegenüberstellung vom Verfall ganzer Häuserzeilen, die inzwischen durch Bebauung ersetzt wurden wie in der Schwabhäuser Straße.

Baugesellschaft hat den Druck des Bildbandes finanziert

„Der Bildband dokumentiert, wie viel sich in diesen 30 Jahren verändert hat. Etwa vier Milliarden Euro sind geschätzt dafür seit 1990 in Gotha investiert worden – von der Stadt, Fördermittelgebern, Unternehmen und Bürgern“, so Knut Kreuch. „Wir verstehen unser Buch deshalb als eine Hommage an die mutigen Frauen und Männer, die zu jeder Zeit bereit sind, uneigennützig Verantwortung für Gotha zu übernehmen“. Das gelte auch für die Baugesellschaft Gotha, die den Druck des Bandes finanziert hat.

Das Buch ist ab 26. Oktober zum Preis von 30 Euro im Gotha-adelt-Laden am Hauptmarkt erhältlich und kann über den Buchhandel bestellt werden.