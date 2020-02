Der in Brüheim gefundene ängstliche Kater leidet in der Gefangenschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder ein Fundkater im Gothaer Tierheim

Von den beiden vor einer Woche hier vorgestellten Fundkatzen ist eine wieder in ihrem Zuhause angekommen. Mit großer Freude wurde das Mohrle in der „Arche Noah“ in Empfang genommen, so dass sein Katzenleben wieder in Ordnung ist. Leider hat den schönen schwarz-weißen Kater bisher offenbar niemand vermisst. Er, ein ganz schöner seiner Art, sucht nun schnell ein neues Revier.

Unsere heutige Folge stellt einen schon älteren und eher verwahrlosten schwarz-weißen Kater vor, der in Brüheim gefunden wurde. Am 22. Februar brachten ihn Tierfreunde in die „Arche Noah“. Er wird auf ungefähr zwölf Jahre geschätzt und ist kastriert. Schnurrender Seniorin Brüheim gefunden Es macht den Anschein, als wäre das Katerchen schon länger unterwegs gewesen, denn sein Fell ist schmutzig und hatte Flohbefall. Außerdem leidet der Arme an einer Erkältung, die jetzt im Tierheim behandelt wird. Der Kater sitzt sehr ängstlich in seinem Quarantänekäfig und ließ sich auch beim Fotografieren nicht aus der Reserve locken. Er sieht aus wie ein müder Wanderer, der schon lange unterwegs war und endlich wieder Zuhause ankommen möchte. Für ihn werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die ihn kennen. Er wäre sicher glücklich, wieder in sein altes Revier zu kommen. Sollte das nicht gelingen, dann gibt es für den Senior sicher einen Katzenfreund mit ganz großem Herz, der ihm ein Altersplätzchen zur Verfügung stellt. Weitere Informationen gibt es im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425.