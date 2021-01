Gotha Claudia Klinger berichtet von vorsichtigen Ausflügen in den Schnee.

Guten Morgen, Kreis Gotha Winterspaß am frühen Morgen

Nach dem letzten Winter fast ohne Schnee präsentiert sich der Thüringer Wald auch in unserem Landkreis seit Wochen wie ein Winterwunderland. Natürlich nur für diejenigen, die die weiße Pracht mögen und denen das Herz aufgeht, wenn sie durch tief verschneite Landschaften wandern – oder noch besser – auf Langlaufskiern gleiten können.

Ich bin froh, das erleben zu dürfen. Dafür sorgen auch die Fahrer der Pistenbullis, die schon im Morgengrauen die Loipen entlang des Rennsteigs und darüber hinaus präparieren. Andererseits ist die vom Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) zunächst ins Spiel gebrachte Einschränkung des Bewegungsradius‘ auf 15 Kilometer um den Wohnort nicht umgesetzt worden. So bleibt es möglich, in die nahen Wintersportgebiete zu gelangen und bei Bewegung an der frischen Luft im Schnee sein Immunsystem zu stärken.

Natürlich ist in Zeiten der Corona-Pandemie dennoch Vorsicht geboten. Es gilt, auch auf Parkplätzen sowie auf Wegen und Loipen auf Mindestabstände zu achten. Doch das funktioniert nach meinen bisherigen Beobachtungen ganz gut. Um sich und andere zu schützen, hilft es zudem, schon zeitig am Tag ins Wintervergnügen zu starten. Dann kann es sogar passieren, dass man die frisch gezogenen Loipen noch ganz für sich allein hat.