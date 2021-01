Friedrichroda Das Impfen hat am SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda begonnen.

Wöchentlich erhalten 60 Mitarbeiter in Friedrichroda ihre Corona-Impfung

Nachdem bereits vor zwei Wochen das Helios Klinikum Gotha den Impfstart gegen Sars-CoV-2 unter seiner Belegschaft vollzogen hat, legte nun das SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda nach. Am Montag erhielten 60 Mitarbeiter, die in Hochrisikobereichen wie den Covid-19-Stationen arbeiten, die erste Corona-Impfung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Dabei richtet sich die Klinik-Geschäftsführung nach den Richtlinien des Bundesgesundheitsministeriums, die eine festgelegte Reihenfolge für medizinisches Personal, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, vorsieht. „Wir haben heute mit 60 Mitarbeitern unserer Station B1 begonnen“, sagt Klinik-Geschäftsführerin Annett Gratz.

Auf diesem Bereich wurden seit Frühjahr des vergangenen Jahres zwei Covid-19-Stationen eingerichtet. Bei Bedarf können diese erweitert werden. Derzeit werden dort 20 Patienten wegen Corona behandelt. Von der Lungenkrankheit betroffen seien nicht nur ältere Personen, sondern auch jüngere, wie die Klinikchefin erklärt.

Oberarzt der Inneren Medizin geht als Erster voran

Deshalb sei es für sie wichtig, dass sich das Personal, welches engen Umgang mit den Corona-Patienten hat, schützt. Der erste Impfling am Montag war Dirk Hertel, Oberarzt der Inneren Medizin. „Ich habe mich für die Impfung entschieden, weil ich einen engen Patientenkontakt habe“, sagt Dirk Hertel. Der Oberarzt absolviert gegenwärtig neben seiner Tätigkeit am Friedrichrodaer Klinikum ein Studium an der Universität Jena zum Infektiologen.

„Wir haben keine Zeit auf Langzeitstudien zu warten, deshalb ist es wichtig die Impfung jetzt durchzuführen“, so der Mediziner. Nach seiner Ansicht sei es wichtig, die Älteren zu schützen, denn bisher gebe es keine effektiven Medikamente.

Patienten, die mit schweren Krankheitsverläufen auf den Covid-19-Stationen liegen, werden mit entzündungshemmenden Medikamenten für die Lunge oder mit Sauerstoff aus Beatmungsgeräten behandelt. Oberarzt Hertel weiß von was er spricht und ist deshalb froh, dass er mit seiner Impfung