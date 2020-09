Wölfis: Lottomittel für den Nordeingang der Kirche

Die Kartusche im aus dem Turmknopf wurde am 22. September geöffnet. Hier schauen Ortsteilbürgermeister Matthias Sieber, Gunnar Rolapp, Steffen Kraußer und Ursula Rolapp auf die Inhalte, die zutage treten.

Wölfis. Mit 5000 Euro, überbracht vom Innenminister Georg Maier, geht das Restaurieren in der Wölfiser Kirche voran. Nächstes Ziel ist die Orgel.

Mit Spannung erwartet wurde am Dienstag am späten Nachmittag die Kartusche, die der Kirchturmknopf der Kirche St. Crucis enthielt. Der Turmknopf musste aus Notreparatur-Gründen infolge von Sturmschäden abgenommen werden. Der starke Wind hatte die Wetterfahne stark beschädigt und abstürzen lassen. Sie war im Turmknopf verankert. Nun soll der Inhalt der Kartusche begutachtet und mit aktuellen Dokumenten ergänzt werden. In der Kartusche finden sich die Tageszeitung „Das Volk“ vom 28. Juni 1983, die „Glaube und Heimat“ aus jener Zeit, Münzen aus drei Jahrhunderten und eine alte Chronik, geschrieben ab 1736, dem Jahr des Wiederaufbaues der Kirche nach dem Brand 1735.