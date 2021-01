Wohnen in Tambach-Dietharz ist begehrt

Ein zum Jahreswechsel 2015/2016 begonnenes Bauvorhaben im Luftkurort Tambach-Dietharz ist in der Zielgerade. Damals hatte die Ohrdrufer Hausbau Schmidt & Schwaab GbR, ein Unternehmen der Ohrdrufer Hausbau-Gruppe, (OHB) von der Stadt Tambach-Dietharz und einer städtischen Wohnungsgesellschaft ein Grundstück zwischen Ohrdrufer Straße und Gallbergstraße erworben, um zwei identische Mehrfamilienhäuser zu erstellen.

Tambach-Dietharz gewinnt seit Jahren an Einwohnern; Bedarf ist also da. Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) ist daher froh, dass ein Unternehmen aus der Region attraktiven Wohnraum schafft, an einem der wenigen Plätze, auf dem Wohnbebauung mit überschaubarem bürokratischen Aufwand planbar war. Am selben Platz stand vor Jahren das Gebäude einer alten Porzellanfabrik, das zu Wohnzwecken genutzt und aufgrund des schlechten baulichen Zustandes abgerissen werden musste. So handelte sich rechtlich um einen Ersatzbau im Stadtbereich, sagt Schütz.

Ein Hausmeister für beide Häuser vorgesehen

Hauptbetätigungsfeld von OHB ist der Bau von Einfamilienhäusern im Auftrag von Bauherren. Hier im Luftkurort ist OHB jedoch Besitzer und kümmert sich auch um die Vermietung. Auch einen Hausmeister für beide Häuser einzustellen, hat man im Blick, sagt Mitinhaber Mario Schwaab.

So setzt die Firma 2,5 Millionen Euro ein und baute zwei Häuser mit je vier Eingängen und je zwei Wohnungen. In der jeweiligen Parterrewohnung kann man mit dem Rollstuhl bis in die Dusche fahren. Die Wohnungen oben sind 107 Quadratmeter groß, haben eine Loggia, vier Zimmer und zwei Bäder. Die Häuser stehen direkt unterhalb des Kindergartens Gallbergspatzen und neben der Jugendherberge. Die Loggien zeigen nach Süden. Das Grundstück grenzt mit der Nordseite an einen kleinen Park mit altem Baumbestand.

Ein Eintrag in einem Immmobilienportal reicht aus

Gebaut wurde mit Unternehmen aus der Region, darunter GKZ aus Gotha und SBI-Bau aus Benshausen für den Rohbau, der Manuel Arlt Um- und Ausbauservice aus Tüttleben für den Trockenbau, der Dachdecker-Meisterbetrieb Milden Hoyer aus Günthersleben-Wechmar und die Malerfirma Dieter Kummer direkt aus Tambach-Dietharz sowie für Fenster und Türen TMP aus Bad Langensalza. Geheizt werden soll über Fußbodenheizung umweltfreundlich per Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Das Interesse war so groß, dass der Eintrag in nur einem von vielen Immobilienportalen im Netz ausreichte, um 300 Anfragen zu bekommen, berichtet Schwaab, der selbst schon immer Tambach-Dietharzer ist. Die Mietinteressenten kamen dabei auch aus dem Schwarzwald, aus Karlsruhe, Stuttgart und dem Nürnberger Raum.

Auch wenn jetzt bereits Michael Garke im Auftrag von OHB die Zugänge vom Schnee befreit: Die Mieter werden voraussichtlich erst im März und April einziehen.