Wohnmobil im Wert von 60.000 Euro in Friedrichroda gestohlen

Friedrichroda Unbekannte haben in Friedrichroda ein Wohnmobil im Wert von 60.000 Euro entwendet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstagvormittag haben Unbekannte im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 08.00 Uhr ein Wohnmobil von einem Grundstück in der Straße 'Büchig' in Friedrichroda entwendet. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um ein grau-blaues Adria Twin 640 SGX.

Weiterhin befinden sich auf den Fahrzeugseiten schwarze und weiße Streifen. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 60.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0183802/2021).

