Wort zum Sonntag für den Kreis Gotha: Leben in Fülle

Montag früh. Aller Anfang ist schwer. Computer hochfahren und darauf warten, dass die Schulcloud in die Gänge kommt. Schule zu Hause. Wieder einmal. Telefonate und Gespräche per Videokonferenz. Kontakte reduzieren, um unserem (Zusammen)-Leben möglichst bald wieder neu auf die Beine zu helfen. Ich verstehe das. Und doch fällt auch mir das Lockdown-Leben zunehmend schwer.

Die Schulcloud sucht noch immer ihre Form. Ich denke derweil an den kommenden Sonntag mit seiner biblischen Botschaft: „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ (Johannes 1,16) Was für eine großartige Nachricht in diesen schweren Zeiten. Wir alle leben aus und durch Gottes Gnade! Ich muss um keinen Termin bitten, um eine Dosis der göttlichen Gnade zu geschenkt zu bekommen. Gottes Gnadenvorrat geht niemals zur Neige.

Und dann sehe ich sie plötzlich vor mir: glückliche und tanzende Kinder, die im Gottesdienst mit Begeisterung sangen, als das Singen noch möglich war: „Gottes Gnade ist so wunderbar. So wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein. So tief, was kann tiefer sein. So weit, was kann weiter sein. So wunderbar groß. Gottes Gnade ist so wunderbar.“

Aktuelle Meinungen können zwischen Menschen eine große Kluft verursachen

Und dann meldet sich wieder Gottes Wort zu Wort: „Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.“ (Johannes1,17) Muss ich mich entscheiden zwischen dem göttlichen Gesetz auf der einen und der Gnade und Wahrheit Jesu auf der anderen Seite?

Seit Monaten erlebe ich, wie schmerzvoll es ist, wenn Meinungen gegeneinander ausgespielt und Menschen in Schubladen gesteckt werden. Manchmal fliegen die Fetzen. Gnadenlos. Gesprächsfäden reißen ab. Türen fallen zu und bleiben geschlossen. Aus Freunden und guten Gesprächspartnern sind Menschen geworden, die sich nichts mehr zu sagen haben. Das tut weh. Und das muss, ja das soll in Jesu Namen nicht sein.

Gnade gibt jedem Leben eine neue Chance

Ordnungen mit Leben erfüllen und den Gesetzesbuchstaben mit einem gut Geist erfüllen. Das hat Jesus getan. Das hat auch Staub aufgewirbelt. Und mancher Zeitgenosse hat sich provoziert. Doch Jesus hat immer ein offenes, weites Herz für die Menschen gehabt und ihnen Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Gnade zugesprochen.

Ein um das Leben seines Kindes besorgter Vater, ein korrupter Zollbeamten, eine Ehebrecherin, Petrus, der im entscheidenden Moment Jesus verrät, ein Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wird. Sie alle gehören zu einer langen, langen Reihe von Menschen, die erleb(t)en, wie Gottes Gnade unserem Leben eine neue Richtung gibt.

Wohin die Reise gehen kann, finde ich in Gebetsworten von Papst Johannes XXIII: „Nur für heute werde ich fest glauben – selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten –, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemand in der Welt. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu glauben.“ Bleiben Sie wohl behütet.