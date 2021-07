Wünsche über Fußball-EM hinaus

Wort zum Sonntag: Superintendent Friedemann Witting über bleibende Hoffnungen

Nun. Die Europameisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft vorüber. Das ist betrüblich, aber auch nicht wirklich ein Drama. Fussballzeiten sind Zeiten, in denen bestimmte Musiktitel die Träume und Sehnsüchte eines ganzen Landes trans-portieren können. „Wir werden Weltmeister sein“ von den Toten Hosen war so ein Lied vor dem Sommer 2006, in dem es am Ende auch nichts wurde, wenn auch immerhin Platz 3.

Ein anderer Song dieser Band begleitet mich durchaus auch in Zeiten ohne Fussballturniere, und vielleicht haben Sie diese laute Zeile sogar im Ohr? „Das wird die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft!“ Und dann geht es um eine bessere und gerechtere Welt, um den Sieg des Guten über das Böse, um Frieden, Vergebung und die Ewigkeit …

Es geht um mehr als die Wünsche, die vielleicht meinen Alltag bestimmen, in dem es um Schulnoten gehen mag, um Geburtstage oder um das Gelingen eines konkreten Vorhabens. Es gibt Wünsche, die lassen sich nicht in Geschenkpapier hüllen. Es gibt Wünsche, hinter die sich nicht einfach ein Haken machen lässt: „Check!“ Da gibt noch mehr in uns: Wünsche, ein Hoffen, ein Sehnen, etwas, das all das sprengt und über den Alltag und unser Leben hinausgeht.

Menschliches Leben lässt immer etwas offen, auch dort, wo alle Geschenkwünsche erfüllt wären. Es geht darum, mit dem Wünschen nicht aufzuhören. Es geht darum, nicht aufzugeben darauf zu vertrauen, dass die Welt anders, besser und friedlicher sein wird. Es mag ja sein, dass es wunschlos glückliche Menschen gibt (auch wenn ich Zweifel daran habe). Aber wie traurig: Das würde doch Stillstand bedeuten! Da gäbe es keine Entwicklung mehr. Es sind unsere Wünsche, die uns im Leben halten!

Es rührt mich an, wie diese Punkrockband, die manch einer mit Krawall und Gegröle, mit Lautstärke und überdurchschnittlichem Alkoholkonsum verbinden mag, wichtige und bedeutsame Aussagen durch ihre Musik transportiert: Gebt das Wünschen, das Hoffen, das Sehnen nicht auf! Und ich sage: Gebt auch das Beten nicht auf, in dem wir Gott unsere Sehnsucht sagen können. Wir dürfen ihm da wirklich in den Ohren liegen.

Fussballfans kennen das: Das Wünschen geht weiter. Die Hoffnung bleibt! Beim nächsten Mal! Wir werden Weltmeister sein!

Friedemann Witting ist Superintendent des Kirchenkreises Gotha