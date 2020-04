In der Petri-Kirche Wandersleben bringt Jutta Hochheim vor dem Altar (Erfurter Schule, um 1500) Ostereier an einem Gesteck aus Zweigen an, obwohl Ostern 2020 mehr im Stillen gefeiert wird - ohne Gottesdienste in der Kirche. Die Ostereier haben Geschichte. Sie stammen aus Vorwende-Zeiten, als Andrea Rudolph Pastorin in Wandersleben war. Ostern 2020 werden in Wandersleben und den anderen Orten des Kirchspiels Apfelstädt zehn Uhr die Glocken läuten und zum stillen Gebet einladen. "Wir haben einen Gebetsvorschlag in den Gemeinden verteilt, in denen wir besonderen diejenigen bedenken, die wegen der Corona-Krise besonders gefordert sind", sagt Pfarrer Bernd Kramer .