Zaunteile gestohlen von Firmengelände in Winterstein

Winterstein. Wo die Diebe einen Teil ihrer Beute deponierten.

Doppelgitterstabmatten, Pfähle und Befestigungsmaterial im Gesamtwert von etwa 5000 Euro, alles für Zäune, sind über das Wochenende von einem Firmengelände in der Straße Am Wald in Winterstein gestohlen worden. Etwa die Hälfte davon wurde am Montag auf einem Gartengrundstück im Bereich Alter Gothaer Weg in Waltershausen gefunden werden. Offenbar wurden die Dinge am Sonntag dort abgelegt.

Hinweise unter Tel.: 03621/781124 (Bezugsnummer 0127324/2021)