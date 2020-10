Gotha. In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Gotha zehn Neuinfektionen. Sieben Patienten werden wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Der aktuelle Stand.

Im Landkreis Gotha galten nach Angabe des Landratsamtes am Freitag 69 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt. Das waren sieben mehr als am Tag zuvor. Sieben Covid-Patienten werden derzeit stationär behandelt, davon wiederum zwei auf einer Intensivstation.