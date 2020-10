Der Herbst zeigt sich in seinen schönsten Farben und weist die Thüringer Schulkinder darauf hin, dass die Ferienzeit begonnen hat. Allerdings beschäftigt momentan jeden die Frage nach dem „wohin“ in den Ferien. Während ein Großteil der Bundesländer auf sein Beherbergungsverbot aufgrund ansteigender Fallzahlen beharrt, haben jetzt einige Bundesländer ihre Regeln gelockert.

Und das ist auch gut so. In meinem Umfeld haben viele Eltern mit ihren Kindern die Ferienkoffer gepackt und sind Richtung Küste gefahren. Teilweise haben sie Ferienhäuser gemietet oder sich ein Wohnmobil geordert. Letztere sind bekanntlich in der Corona-Pandemie heiß begehrt unter den Urlaubern und bieten sozusagen alles wie zu Hause.

Man kommt quasi mit keinem in Kontakt, ist sein eigener Herr oder Frau, und kann tun und lassen, was man will. So entdecken auch immer mehr jüngere Leute die Vorzüge von Wohnmobilen. Zu Vorwendezeiten galt es noch als Luxus, wenn man mit Wohnanhänger durch die Lande zog. Die meisten von uns fuhren in den Ferien zum Campen, bauten an einem See ihr Zelt auf.

Jetzt haben die fahrbaren „Minihotels“ diese Art der Ferienunterbringung abgelöst. Das zeigen auch die Statistiken bei den Nachfragen von Caravans und Wohnmobilen.