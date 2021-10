Zeugen nach Unfallflucht in Döllstedt gesucht

Döllstedt. Unfallverursacher hielt kurz an, um dann doch schnell weiter zu fahren

Am Mittwochmorgen gab es gegen 6.50 Uhr in der Straße "Allee" einen Verkehrsunfall. Eine 39 Jahre alte Radfahrerin kam aus Richtung "Bahnhofstraße" und war in Richtung "Tonnaer Straße" unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Straße "Lindenhof" wurde sie von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt.

Er überholte trotz des angezeigten Abbiegevorgangs der Radfahrerin. Die 39-Jährige kam zu Fall und verletzte sich. Sie musste medizinisch behandelt werden, heißt es in der Polizeimeldung. Der Autofahrer stoppte kurz und setzte seine Fahrt anschließend pflichtwidrig fort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer haben. Es soll sich um einen dunklen Kleinwagen mit Erfurter Kennzeichen gehandelt haben, heißt es weiter. Die Polizei Gotha ist unter der Telefonnummer 03621/781124 erreichbar.