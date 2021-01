Am Donnerstagmorgen traf die Polizei in der Gleichenstraße in Gotha gleich zwei Verkehrsteilnehmer augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln an.

Bei einem 25-jährigen Ford-Fahrer reagierte ein Test positiv auf Amphetamine und Cannabis. Ein 19-jähriger VW-Fahrer wurde positiv auf Cannabis getestet. Beiden Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.