Zwei Faustschläge ins Gesicht eines Gothaer Marktleiters

Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte bereitwillig seine Taten zugegeben. Fünfmal hatte er vornehmlich in Lebensmittelgeschäften lange Finger gemacht. Hingegen bestritt er, bei einem der Diebstähle den Marktleiter geschlagen zu haben. Das, versicherte er, sei nicht seine Art. Ein zweiter Verhandlungstag, bei dem der Marktleiter als Zeuge geladen war, sollte darüber Klarheit bringen.

Weitere Diebstähle in der Bewährungszeit

Diesmal wurde der Angeklagte mit Fußfesseln und Handschellen in den Gerichtssaal gebracht. Weil er seine Auflagen missachtet hatte und überdies in der Bewährungszeit weiter geklaut hatte, muss er nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten absitzen.

Der Marktleiter schildert die Tat aus seiner Sicht. Als Verkäufer, erzählt er dem Gericht unter Vorsitz von Richterin Borowiak-Soika, sei sein Blick geschult und er wisse, auf welche Kunden man ein Auge haben müsse.

Trunkenheit als Entschuldigung für Körperverletzung

So habe er den Angeklagten genau beobachtet. Als der einen Rucksack tragend nur ein Päckchen Kaugummi aufs Band legte, habe er ihn angesprochen. In solchen Fällen frage er immer, ob das der ganze Einkauf sei oder sich vielleicht noch etwas im Rucksack befindet. Doch diese goldene Brücke wollte der Dieb nicht gehen oder konnte es aus Geldmangel nicht. Er habe ihn ignoriert und wollte davon laufen, schildert der Marktleiter, der sich schließlich dem Rucksack schnappte und es ausräumte.

Dabei kamen nicht nur Waren aus seinem Laden zum Vorschein, sondern auch Diebesgut aus einem anderen Markt. Das brachte den Angeklagten so auf die Palme, dass er den Marktleiter zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der Täter hört den Schilderungen ungläubig zu. Er kann sich zwar an den Marktleiter erinnern, sagt er, jedoch nicht daran, ihn geschlagen zu haben. Er entschuldigt sich bei ihm, sagt, es tue ihm sehr leid und fügt an, dass er zur Tatzeit ziemlich betrunken war.

Sechsmal einschlägig vorbestraft

In ihrem Plädoyer rechnet die Staatsanwältin dem Angeklagten an, die Diebstähle sowie den Besitz von Drogen gestanden zu haben. Außerdem räumt sie ein, dass er Lebensmittel stahl, weil er hungrig war. Doch diesen Pluspunkten stehen viele Minuspunkte gegenüber. So ist der Angeklagte sechsmal einschlägig vorbestraft, ohne daraus irgendwelche Lehren gezogen zu haben. Im Gegenteil, befindet die Anklägerin, nur kurz nach seiner letzten Verurteilung, die zur Bewährung ausgesetzt war, ging er bereits wieder klauen.

Auch moniert sie, dass der knapp 30-Jährige wenig Neigung zeigt, sich mit Arbeit sein Geld zu verdienen. Und das wenige, das ihm zur Verfügung steht, gebe er zudem noch für Drogen aus. Deshalb ist für sie klar: Mit einer Geldstrafe kommt der Angeklagte diesmal nicht davon. Für die Diebstähle, den Missbrauch von Betäubungsmitteln und die Körperverletzung hält sie ein Strafmaß von neun Monaten Gefängnis für tat- und schuldangemessen.

Der Pflichtverteidiger kann den Ausführungen der Staatsanwältin folgen. Allerdings fällt das Strafmaß für ihn deutlich zu hoch aus. Mit sieben Monaten Freiheitsentzug seien die Taten seines Mandanten ausreichend bestraft, findet er. Und der Anwalt hält es für geboten, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, weil die gegenwärtige Haft geeignet ist, ihn auf den rechten Weg zu bringen. Im Strafmaß geht Richterin Ulrike Borowiak-Soika mit dem Antrag der Verteidigung, doch ist sie nicht gewillt, eine Bewährungsstrafe auszusprechen.