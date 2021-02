Zwei Verletzte nach Zusammenstoß von Auto und Traktor bei Großrettbach

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und Traktor sind am Donnerstag bei Großrettbach zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 11 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Traktor auf der L1044 in Richtung Neudietendorf unterwegs und wollte kurz vor dem Abzweig Großrettbach nach links auf einen Feldweg abbiegen.

Just in diesem Moment wollte eine 80-Jährige den Traktor mit ihrem Skoda überholen. In der Folge kam es zur Kollision, wobei sich der Skoda der Seniorin überschlug. Sie und eine weitere Person in ihrem Auto wurden bei dem Unfall verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

