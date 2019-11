Luther und Pilgern, passt das zusammen? Als um das Jahr 2002 erstmals davon die Rede war, glaubte Pfarrer Christfried Boelter noch nicht so recht daran, dass sich das verbinden lasse. Doch jetzt ist der Vorsitzende des Vereins Kirche und Tourismus dafür Feuer und Flamme.

In Reinhardsbrunn befindet sich eine Schaltzentrale des Lutherwegenetzes. Vom ehemaligen Heizhaus des früheren Ferienlagers und späteren Stifts Reinhardsbrunn, das samt Depot zu einem Treffpunkt umgebaut und 2018 eröffnet worden ist, arbeiten Boelter und seine Mitstreiter seit mehr als zehn Jahren daran, den Lutherweg auszubauen und europäisch zu vernetzen.

Darüber hinaus soll ein Garten der Religionen entstehen, der die Historie des Ortes mit neuen Herausforderungen wie das Miteinander verschiedener Religionen und die Bundesgartenschau 2021 verbindet. Zur Buga 2021 in Erfurt soll der Garten als Außenstandort in Reinhardsbrunn eingeweiht werden.

Christfried Boelter mit dem Plan für einen Garten der Religionen, der auf dem Gelände in Reinhardsbrunn in der Nähe der „Zwölf Apostel“ errichtet werden soll. Foto: Wieland Fischer

Bei den Lutherwegen hatten die Thüringer eine Initiative von Sachsen-Anhalt aufgegriffen, Wanderrouten mit den Spuren Martin Luthers zu verbinden. Es sei ein sehr steiniger Anfang gewesen, erinnert sich Christina Reißig, Wandersfrau aus Schönau/Hörsel und Mitstreiterin der ersten Stunde. Anfangs habe es vielerlei Skepsis gegeben, auch hinsichtlich der Finanzierung. Im Zuge der Lutherdekade von 2007 bis 2017 seien die Lutherorte in Thüringen eingebunden worden.

Inzwischen führen ausgeschilderte Wege von Altenburg bis Eisenach, von Nordhausen bis Eisfeld. Mittlerweile gebe es sogar eine eigene App zur Orientierung am Smartphones.

Die Lutherwege würden gut angenommen, stellt Christina Reißig fest. Häufig handele es sich um Menschen, die bewusst eine Auszeit nehmen und darauf gehen, weiß Boelter. Es begeben sich aber auch Gruppen auf den Weg. Sie machen auch in Reinhardsbrunn Station und übernachten häufig in Friedrichroda.

Boelter sieht das Pilgern durchaus auf Luthers Spuren. Der Reformator habe nichts gegen das Pilgern einzuwenden gehabt, nur gegen dessen Missbrauch, dass durch möglichst viel Laufen Sünden vergeben würden. Ein Freikaufen oder körperliche Betätigung zur Entlastung gebe es dafür nicht, dies geschehe nur durch Gottes Gnade, betont der Geistliche. Wohl seien dem aber geistige Übungen dienlich. „Man muss etwas für den Glauben tun.“

Und so geht Boelter jedes Jahr am ersten Mai-Sonntag vom Lutherstammort Möhra südlich Eisenach zum Glasbach-Grund bei Steinbach, auch in Erinnerung an den Überfall auf Luther und dessen Entführung auf die Wartburg.

Der Posaunenchor Friedrichroda spielt unter Leitung von Kantorin Ellen Schwarz-Schertler in Reinhardsbrunn im Lutherweg-Informationszentrum, vorn Stephan Scheidemann (Trompete). Foto: Wieland Fischer

Ihn begeistere, dass immer wieder neue Abschnitte zum Lutherweg hinzukommen, sagt Boelter. Er führt den Weg „15/21“ an. Der neue Pfad führe über 360 Kilometer von Worms zur Wartburg. Die Strecke lehne sich an Luthers Rückkehr 1521 vom Reichstag in Worms an.

Er sei dankbar, dass der Lutherweg zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dieser Epoche anrege. Von Lutherkult könne beim Pilgern nicht die Rede sein. Es setze gute Kondition voraus, um sich auf den Weg zu machen, aber kein Glaubensbekenntnis.

Das Lutherweg-Netzwerk sei fertig, nun gehe es darum, es auf die europäische Stufe zu heben und auszudehnen. „Das weitet den Blick“, freut sich Boelter. Schließlich sei die Reformation nicht auf Deutschland beschränkt gewesen. „Für uns als glühende Europäer ist das eine ganz wichtige Geschichte, um bewusst zu machen, wo die Wurzeln unseres Kontinents liegen.“ Ohne die Weichenstellung der Reformation hätte es das moderne Europas so nicht gegeben.

Die „Kulturroute der Reformation“ sei von der Europäischen Union anerkannt. Dieses neue Netzwerk werde vom Verein „Routes of Reformation“ in Sondershausen koordiniert. Federführend sei Detlev Geisler, der in Reinhardsbrunn im Zentrum für spirituellen Tourismus mitgearbeitet hat.

Aufgabe des Vereins Kirche und Tourismus sei es jetzt, darauf zu drängen, dass für Schloss Reinhardsbrunn auf der anderen Seite der Straße eine tragfähige Nutzung gefunden werde. Das sei in der Verhandlung im Landgericht Meiningen vergangene Woche erneut zur Sprache gekommen. Zwei Grundschuldner – das Anwesen ist mit 9,2 Millionen Euro belastet – klagen gegen die erfolgte Enteignung durch das Land.

Ganz anders das Anliegen des Gartens der Religionen, der in Reinhardsbrunn unmittelbar neben dem Lutherweg-Informationszentrum entstehen soll. Das gehe auf eine Anregung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zurück, sagt Boelter. Der habe zum Reformationsjubiläum zum interkulturellen Dialog aufgefordert.

Der Ausbau sei inzwischen von der Förderbehörde genehmigt. Ein Erfurter Büro hat einen Plan dazu erstellt, wie sich um eine große Eiche Pflanzecken für fünf Religionen gruppieren sollen. Diese sollen nach deren Tradition gestaltet werden. Es werde ein Ort der Begegnung entstehen, sagt Boelter. Vom Lutherweg soll es einen unmittelbaren Zugang geben.

Das geschehe auch in einem historischen Kontext. Boelter weist auf die Baumgruppe der „Zwölf Apostel“. Grabungen hatten Mitte des letzten Jahrhunderts nachgewiesen, dass diese auf einen germanischen Thingplatz verweisen, der von Bonifatius um 720 christianisiert worden sei. Vor diesem Hintergrund sei auch das Kloster der Ludowinger in Reinhardsbrunn entstanden, immerhin gut 30 Kilometer von der Wartburg entfernt. Boelter wird nicht müde zu betonen, dass in Reinhardsbrunn die geistige Wiege Thüringens liege.

Im kommenden Jahr werde mit den Garten-Bauarbeiten in Reinhardsbrunn begonnen, um die Anlage zur Bundesgartenschau am 2021 in Erfurt zu eröffnen, voraussichtlich am 24. Juni. Das sei eingebunden in das Projekt der Evangelischen Kirche Mittelthüringen auf dem Petersberg, das ebenfalls auf den Dialog der Religionen ziele.

Zitat: „Wann kommt der Lutherweg Erfurt - Rom?“ das fragt sich Christfried Boelter, evangelischer Pfarrer.

Fakten:

Der Lutherweg umfasst etwa 1000 Kilometer.

Das erste Teilstück in Thüringen wurde in Nordhausen am 10. November 2009 als Anschluss an den Lutherweg in Sachsen-Anhalt eröffnet.

Das Lutherweg-Informationszentrum in Reinhardsbrunn ist 18. Januar 2018 eingeweiht worden, um an die Täufer zu erinnern, worden, die dort 1530 hingerichtet wurden. Die dunkle Seite der Reformation, wie Christfried Boelter sagt.