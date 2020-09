Außenanlage des Greizer Tierheims wird neu gestaltet

Aktuell laufen Bauarbeiten am Tierheim in Greiz-Sachswitz. „Die Außenanlage wird schick gemacht“, sagt Tierheimchefin Elke Becker. Mitarbeiter der Firma Kätzel aus Cossengrün sind mit den Arbeiten beauftragt. Unter anderem werden Gehwegplatten verlegt und auch die Mülltonnenstellplätze werden gepflastert, damit die Behälter nicht mehr wie bisher im Schlamm stehen. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten an der Fassade, die teilweise gefliest wurde.