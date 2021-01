22 Bewohner auf der Corona-Isolierstation im Pflegeheim

In den vergangenen Tagen hatten die Awo-Pflegeheime Hüttenholz (125 Bewohner) und Birkenhof (72 Bewohner) in Ilmenau weitere Corona-Infektionen unter den Bewohnern und Mitarbeitern zu verzeichnen. Am Montag starben zwei Bewohnerinnen (Jahrgang 1936 und 1926) in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion, sagte Heimleiter Tobias Strecker auf Nachfrage unserer Zeitung. Bereits Mitte Dezember war eine erkrankte Bewohnerin verstorben. Er sprach den Angehörigen im Namen der Mitarbeiter aufrichtiges Beileid und Mitgefühl aus. Nachzulesen auf der Homepage der Awo Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH Regionalverbund Ilmenau unter www.pflege-ilmenau.de. Dort wird aktuell über das Corona-Geschehen in den Pflegeheimen berichtet.

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises teilte mit, dass im Pflegeheim Birkenhof zuletzt 15 Bewohner und fünf Personalkräfte und im Hüttenholz drei Bewohner positiv getestet worden sind. Aktuell befinden sich 22 Bewohner in einer bereits im Mai eigens im Pflegeheim Hüttenholz in einem Wohnbereich im Erdgeschoss eingerichteten Isolierstation, wo sich zehn Pflegekräfte in 12-Stunden-Schichten um die Erkrankten kümmern. Sie sind dabei mit Schutzanzug, FFP2-Maske, Brille und Handschuhen ausgerüstet. Auf dieser Isolierstation für 26 Plätze waren seit November bisher 35 Bewohner, schätzt der Heimleiter ein. Ein weiterer Reihentest des Gesundheitsamtes für Bewohner und Mitarbeiter ist im Birkenhof für diesen Mittwoch angekündigt. Wegen des SARS-COV-2-Infektionsgeschehens ist das Pflegeheim Birkenholz für Besucher derzeit nicht zugänglich. Im Hüttenholz werde nur jeweils ein bestimmter Besucher für einen Bewohner nach Anmeldung und vor Ort erfolgtem negativen Schnelltest und mit FFP2-Maske hereingelassen, sagte Strecker. Die Mutter einer drei Wochen alten Tochter, die ihre 92-jährige Oma im Hüttenholz besuchen wollte, kam am Samstag nicht in das Haus rein, da die Besuchsregel nur für eine Person gilt. Darüber regte sie sich auf Facebook auf: Es sei eine Frechheit, der 92-Jährigen das bisschen Glück einmal die Woche wegzunehmen, ihre Urenkelin zu sehen. Sie schlussfolgert daraus: “Unsere Alten werden nicht an Corona sterben, sondern an Einsamkeit.”

Derzeit warten die Pflegeheime der Awo in Ilmenau auf die von der Politik angekündigten Impfungen der Bewohner und Mitarbeiter. Zuvor waren Einwilligung/Ablehnung aller Beteiligten eingeholt und die Unterlagen an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt worden, die die mobilen Impf-Teams in Thüringen koordiniert.