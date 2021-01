Bislang 57 Corona-Infizierte im Ilm-Kreis verstorben

Das Land Thüringen meldet aktuell 2273 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion für den Ilm-Kreis. Das dortige Gesundheitsamt ermittelt zu 500 bestätigten, aktiven Fällen — 53 Fälle sind im Gesundheitsamt seit Dienstag hinzugekommen. Eine weitere Person mit einer Coronavirus-Infektion ist verstorben.

In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 45 bestätigte Fälle, davon einer intensivmedizinisch mit Beatmung, und 14 Verdachtsfälle, davon zwei auf Intensivstation und einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Zudem ist ein weiterer Patient mit einer Coronavirus-Infektion am Mittwoch auf der Isolierstation verstorben. Die Zahl der Verstorbenen steigt somit auf 57 an. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 295,5 Fällen an.

Neben einem niedergelassenen Arzt, der der Kategorie eins zugeordnet ist, handelt es sich bei den weiteren Fällen um familiäre Häufungen, heißt es aus dem Landratsamt.