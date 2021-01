Ein durchwachsenes Jahr

Trotz Corona hatten die Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt 2020 einen recht abwechslungsreichen Veranstaltungskalender. Zwar habe die Corona-Pandemie das Vereinsleben eingeschränkt, nicht aber die Wanderlust gebremst, so der Vereinsvorsitzende Harald.



„Auch bei uns hat das Corona-Virus unseren schönen Jahresplan mit seinen vielen Veranstaltungen in Gräfinau-Angstedt und darüber hinaus, seinen Wanderungen und Fahrten ziemlich zusammengestrichen. Nicht einmal unsere 30-Jahr-Vereinsfeier konnten wir begehen. Trotzdem sage ich – wir sind auch 2020 als Vereinsmitglieder ganz schön herumgekommen.“

Harald Steinke denkt dabei vor allem an den noch erfolgreichen Auftakt, die Winter-, Fackel- und Glühweinwanderung am 11. Januar rund um Gräfinau-Angstedt. Da konnte mit 350 Wanderern sogar ein Teilnehmerrekord verbucht werden.



Dieser Erfolg schien sich dann auch noch fortzusetzen, als eine kleine Delegation von Wanderfreunden eine Woche darauf an der „Montefortiana“, der Lauf- und Wanderveranstaltung im italienischen Monteforte d’Alpone, teilnehmen konnten.

Coronabedingt verzichten mussten die Wanderfreunde allerdings auf die traditionellen Pfingstwanderungen und einige schöne Wanderfahrten.

Umso schöner war dann nach der Sommerpause die alle zwei Jahre stattfindende Rennsteigwanderung Anfang September. An ihr nahmen 46 Wanderfreunde aus ganz Deutschland teil.



Stattfinden durften auch das traditionelle Fest an der schwarzen Brücke zum Tag der Einheit und die dreitägige Vereinsfahrt in den Großraum Ingolstadt. Dort trafen die Wanderfreunde auf Horst Volkmer, der vor 30 Jahren Präsident des Deutschen Volkssportverbandes DVV war und dem gerade gegründeten Verein geholfen hatte, seinen ersten großen Wandertag mit 8000 Gästen aus ganz Deutschland und vielen US-Soldaten zu organisieren.

Stabil blieb im Corona-Jahr auch die Zahl der Vereinsmitglieder. „Wir zählen im laufenden Jahr 88 Haushalte mit insgesamt 149 Mitgliedern. Darunter viele langjährige Mitglieder, aber inzwischen auch viele junge Wanderfreunde wie Paul Martin Klempert und Jasmin und Anka Bartolmäs“, so der Chef.



2021 geht es allerdings mit gezogener Handbremse weiter: Coronabedingt muss der Winterwandertag, der am 16. Januar geplant war, ausfallen. Am 14. Februar soll eine Vereinsfaschingsfeier stattfinden – falls das bis dahin wieder möglich ist.

Für Mitte Mai ist die Wahl eines neuen Vorstandes vorgesehen.



Höhepunkt soll 2021 die 59. IVV-Pfingstwanderungen am 22. und 23. Mai werden. Die größeren Wanderstrecken führen über Oehrenstock, Dreiherrenstein und Ochsenbacher Teich zurück nach Gräfinau-Angstedt. Für die musikalische Umrahmung dieser Veranstaltung ist bereits die „Kirsch-Formation“ aus Neuhaus gebucht.



Natürlich soll es am 3. Oktober auch wieder ein Brückenfest geben. Außerdem sind sechs Reisebusfahrten zu Wanderungen in Crailsheim, Langenzenn bei Nürnberg, Ceglingen bei Rothenburg ob der Tauber, nach Heroldsberg bei Erlangen und zur Weihnachtskrippenwand in Ebernhahn im Westerwald geplant. Hinzu kommen über 30 Wanderangebote, die mit dem Kleinbus des Vereins und des Ortsteils angefahren werden sollen.



„Sie sehen also“, so Harald Steinke optimistisch, „auch 2021 wollen wir wieder gut herumkommen.“