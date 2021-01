Erste Impfdosen in Ilm-Kreis-Kliniken

Anke Skutecki, Mitarbeiterin in den Ilm-Kreis-Kliniken, erhält am 8. Januar die Corona-Impfung.

Die ersten 100 Impfdosen sind am Freitag in den Ilm-Kreis-Kliniken eingetroffen und wurden im Laufe des Vormittags verimpft. Im ersten Schritt bekamen Mitarbeitende der Bereiche - im Bild ist Anke Skutecki zu sehen -, die einen besonderen Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 ausgesetzt sind, etwa die Isolierstationen, den Impfstoff verabreicht. Mit guten Beispiel ging auch der Ärztliche Direktor Dr. Joachim Pausch voran und ließ sich impfen. „Auch wenn viele Mitarbeitende sich impfen lassen wollen, ist es wichtig, die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden noch weiter zu erhöhen. Hier setzen wir auf Aufklärung und auf unsere Führungskräfte, die es vorleben und sich impfen lassen“, erklärt Marcel John, Geschäftsführer der der Ilm-Kreis-Kliniken. „Wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche weitere Dosen erhalten, um die Corona-Impfungen fortsetzen zu können“, so John weiter.