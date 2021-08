Heupresse in Brand geraten - 50.000 Euro Schaden

Möhrenbach. Auf einem Feld in Möhrenbach ist eine Heupresse in Brand geraten. Dabei entstand ein Schaden von 50.000 Euro.

Am Sonntag war ein 28-Jähriger mit Mäharbeiten auf einem Feld in Möhrenbach (Ilm-Kreis) beschäftigt. Gegen 17.30 Uhr bemerkte der Mann Rauch, der aus der Heupresse hervorquoll. Die Maschine geriet in Brand, sodass die Feuerwehr hinzugerufen werden musste.

Nach derzeitigen Erkenntnissen scheint ein technischer Defekt als Brandursache sehr wahrscheinlich zu sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.