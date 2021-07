Verletzter Motorradfahrer nach Unfall im Ilm-Kreis in Klinik geflogen

Altenfeld. Bei einem schweren Unfall ist im Ilm-Kreis ein junger Motorradfahrer verletzt worden. Per Rettungshubschrauber musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagmorgen ist ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Altenfeld im Ilm-Kreis verletzt worden. Laut Polizei war er gegen 7 Uhr in der Grundstraße in Richtung Großbreitenbach aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines geparkten Fiat aufgefahren.

Dabei verletzte sich der junge Mann und musste zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

